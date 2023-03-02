Суд приговорил жителя Колпино к 9 годам колонии за повлекшее сметь избиение жены бутылкой

Суд отправил в колонию петербуржца, который в ходе ссоры по пьяни ударил свою жену по голове, вследствие чего она скончалась.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд установил, что в мае 2022 года, будучи нетрезвым, возле магазин на улице Тоапеко в поселке Понтонный, подсудимый вступил в конфликт со своей супругой.

В ходе ссоры фигурант ударил жену стеклянной бутылкой по голове, а также бил ее руками. От полученных увечий потерпевшая умерла в медучреждении.

Прокуратура Колпинского района поддержала государственное обвинение по данному делу. Суд отправил злоумышленника в колонию строго режима на девять лет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургский суд отправил под стражу злоумышленника, напавшего с ружьем на сотрудника ОМОНа.