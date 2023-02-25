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Мужчина, напавший на сотрудника ОМОНа с ружьем в центре Петербурга, отправился под стражу до 23 апреля

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© Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

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 Петербургский суд отправил за решетку 50-летнего мужчину, открывшего стрельбу по сотруднику ОМОНа в Петербурга. Злоумышленник пробудет под стражей до 23 апреля 2023 года.

Мужчина обвиняется в посягательстве на жизнь сотрудника ОМОН. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы, в субботу, 25 февраля, гражданина отправили под стражу решением Куйбышевского районного суда. Обвиняемый против такой меры пресечения не возражал.

Следствие, мотивируя ходатайство, указывало что пока не установлены все возможные лица, причастные к произошедшему, а также допускает, что обвиняемый может быть замешен в других преступлениях.

Напомним, что утром 24 февраля, находясь у станции метро "Гостиный двор" в центре Петербурга, злоумышленник не менее двух раз выстрелил в сотрудника ОМОН из охотничьего гладкоствольного ружья. В настоящий момент состояние потерпевшего оценивается как тяжелое.

Подсудимый свою вину признал частично, однако против ареста до 23 апреля не возражал.

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