Полиция задержала парня и девушку, ограбивших три аптеки в Парголово

В Выборгском районе Петербурга задержали аптечных Бонни и Клайда, которые совершили ограбления в трех аптеках Парголово.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 4 марта в полицию обратился представитель одной из сети аптек с заявлением, что в трех аптеках в поселке Парголово в течение дня, неизвестный открыто похитили с ветрины товары. Общая сумма украденного составила 34 тысячи рублей.

По всем трем эпизодам были возбуждены ы уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В четверг, 9 марта, правоохранители сумели задержать подозреваемых. Сперва на улице Хошимина был задержан молодой человек, 2005 года рождения. Также на улице Сантьяго Де Куба сотрудники полиции задержали его 24-летнюю подельницу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе злоумышленники сели в автомобиль к петербуржцу, избили и ограбили его.