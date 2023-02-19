На Обуховской обороны попутчики избили и ограбили автомобилиста

В Невском районе Северной столицы мужчина согласился подвести компанию незнакомцев, которые в ответ на радушие автомобилиста избили его избили гаджеты.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, поздним вечером 17 февраля, в полицию обратился самозанятый мужчина, 1963 года рождения, с сообщением, что во дворе дома 17 на проспекте Обуховской Обороны, двое неизвестных и одна женщина остановили его автомобиль и попросили подвести их.

После того, как компания уселась в машину, они начали избивать автомобилиста, после чего забрали телефон и планшет из салона и скрылись. Общая сумма ущерба составила 13 тысяч рублей.

Потерпевший получил различные травмы и ушибы головы и лица и был отпущен после оказания медицинской помощи в удовлетворительным состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по двум пунктам части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Злоумышленников ищут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Красносельском районе Петербурга подросток выставил на продажу личные вещи, которые у него отобрали неизвестные, распылив баллончик в лицо.