В Петербурге неизвестный стрелок пробил стеклопакет на кухне квартиры на Авиаконструкторов

В Приморском районе неизвестный стрелок пробил стеклопакет на кухне квартиры, расположенной на седьмом этаже. Полиция ищет стрелявшего.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 9 марта в полицию поступило сообщение от 39-летней горожанки о том, что кто-то стрелял в окно ее квартиры, расположенной на седьмом этаже, в доме на проспекте Авиаконструкторов.

Прибывшие на место происшествия правоохранители приняли заявление от мужа заявительницы о том, что примерно в два часа дня неизвестный злоумышленник из неустановленного оружия произвел выстрел в окно тем самым повредив стеклопакет окна кухни, а также дверцу шкафа.

Полицейские изъяли с места происшествия 9-милиметровую деформированную пулю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, правоохранители разыскивают стрелка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 4 марта на улице Рубинштейна мужчина открыл огонь по людям и был задержан полицией.