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На Рубинштейна петербуржец подстрелил троих мужчин, но был задержан

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Накануне, 4 марта, в Центральном районе Петербурга мужчина с травматическим пистолетом открыл стрельбу по людям. В результате трое были ранены, однако злоумышленника удалось поймать.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, звуки стрельбы раздались на улице Рубинштейна, у дома 5. Правоохранители узнали о произошедшем около половины десятого вечера и выдвинулись на место.

Позже рядом с домом 1/3 по Щербакову переулку "по горячим следам " был задержан 29-летний житель Северной столицы. Выяснилось, что мужчина несколько раз выстрелил из травматического пистолета в троих граждан. В результате 33-летний горожанин получил слепое пулевое ранение и отправился за лечением в Мариинскую больницу, после чего был отпущен.  Также пострадал 27-летней и 34-летний петербуржцы. Оба в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. У первого мужчины диагностировали проникающие огнестрельные ранения в спину, плечо и бедро, а у второго - огнестрельное ранение голени.

Злоумышленника задержали и забрали в отделение. Специалисты изъял травматический пистолет, девять гильз, части магазина и аэрозольный баллон. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Выяснилось, что до этого мужчина уже был судим за кражи и грабежи.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после нападения на школьника с ракетницей и перцовкой в одном из дворов Выборгского района.

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