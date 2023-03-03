В Новгороде на Санкт-Петербургской улице на людей нападает стая бездомных собак

Проблема бездомных животных является актуальной для многих регионов России, в том числе и для Великого Новгорода. Недавно жители города вновь пожаловались на сбившихся в стаи бродячих собак, представляющих серьезную угрозу для людей.

Как пишет “МК в Новгороде”, 2 марта, в группе «Черный список Великий Новгород» в соцсети «ВКонтакте» местная жительница рассказала о том, что на улице Большой Санкт-Петербургской, 35, появилась стая бездомных собак. Животные ведут себя агрессивно и кусают прохожих.

Женщина отметила, что укус бездомной собаки может привести к серьезным последствиям для здоровья. Вместе с тем автор поста задалась вопросом, к кому обращаться с проблемой бездомных животных на улицах города.

Большая Санкт-Петербургская улица, входит в Новгородский муниципальный район, руководителем которого является Олег Шахов.

В администрацию был отправлен соответствующий запрос. Ответа пока не поступало.