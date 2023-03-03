На Наставников годовалый ребенок получил сильные ожоги, вылив на себя кипяток

В Красногвардейском районе Петербурга полуторогодовалый мальчик вылил на себя кружку с кипятком из-за чего получил серьезные ожоги. Потерпевший был госпитализирован на скорой.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром в четверг, 2 марта, в полицию поступило сообщение о том, что из дома на проспекте Наставников бригада скорой помощи госпитализировала в медучреждение ребенка, 2021 года рождения, с сильными ожогами лица, шеи и груди. Состояние пострадавшего оценивается, как тяжелое.

Со слов 23-летней матери малыша, 1 марта, в районе одиннадцати вечера ребенок опрокинул на себя кружку с кипятком, после чего ему вызвали скорую помощь.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красносельском районе малолетний ребенок был госпитализирован после того, как попробовал средство для мытья полов.