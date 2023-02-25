Маленький петербуржец попал к медикам в тяжелом состоянии после того, как попробовал средство для мытья полов

Маленький житель Красносельского района оказался в больнице с сильным ожогом пищевода после того, как выпил средство для мытья полов в квартире по месту жительства. В настоящее время малыш находится в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел днем 24 февраля на проспекте Ветеранов, откуда врачи забрали полуторогодовалого ребенка в тяжелом состоянии. Как стало известно Санкт-Петербург.ру, мальчик по недосмотру родителей решил попробовать средство для мытья полов.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у ребенка ожог пищевода, после чего поместили в реанимацию.

Специалисты устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Красногвардейском районе после посиделок с матерью и ее сожителем школьница отправилась к медикам с отравлением. Девочку госпитализировали.