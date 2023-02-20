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В Красногвардейском районе школьница сильно отравилась спиртным после посиделок с матерью и ее сожителем

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© Фото: unsplash

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В Красногвардейском районе несовершеннолетняя девочка сильно отравилась спиртным во время посиделок с матерью и ее сожителем. В результате 15-летняя школьница была госпитализирована.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, несовершеннолтенюю специалисты забрали из квартиры на улице Хасанская. Сообщение правоохранителям об этом поступило 10 февраля около восьми утра. 

Выяснилось, что незадолго до госпитализации десятиклассница по месту жительства распивала спиртные напитки совместно с 48-летней матерью, работающей менеджером отдела оптовой торговли кормами для домашних животных, и ее 40-летним не работающим сожителем.

В отношении родительницы девочки был составлен административный протокол по "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 6 февраля пятнадцатилетнего подростка в тяжелом состоянии забрали из торгового центра Петербурга на Заневском проспекте. Знакомый мальчика утверждал, что его друг лежит в туалете в состоянии алкогольного опьянения. Позже врачи выявили у ребенка токсическое отравление неустановленным веществом.

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