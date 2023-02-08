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Из ТЦ Петербурга в тяжелом состоянии пятнадцатилетний подросток попал в реанимацию

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© Фото: unsplash

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга врачи забрали подростка в тяжелом состоянии из торгового центра после того, как встревожился его знакомый. Мальчик утверждал, что его друг лежит в туалете в состоянии алкогольного опьянения. В результате несовершеннолетнего поместили на отделение реанимации.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, из торгового центра на Заневском проспекте мальчика забрали шестого февраля около семи часов вечера. Ребенка нашли на четвертом этаже в туалете в очень плохом состоянии.

Предполагается, что 15-летнему подростку стало плохо вследствие токсического действия неустановленного вещества. По прибытию в медицинское учреждение мальчик опросу не подлежал и был госпитализирован в реанимацию.

Известно, что несовершеннолетний петербуржец проживает в отдельной трехкомнатной квартире, где у него имеется все необходимое для отдыха и обучения. В школу мальчик не ходит, у него полная семья. Отец 47 лет работает заместителем гендиректора одной из петербургских компаний, 41-летняя мать является менеджером другой организации, бабушка 65-летняя бабушка вышла на пенсию. Также у мальчика есть младший брат-первоклассник.

Семья не состоит не состоит на учетах. 

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в январе смерть еще одного петербургского подростка могла быть связана с употреблением вейпа. Известно, что в последние минуты жизни молодой человек пытался набрать экстренные службы.

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