Прораб ранил ножом рабочего на стройке в Лисьем Носу и получил срок

В Петербурге в колонию отправится работавший на стройке прорабом мужчина, который с ножом напал на одного из рабочих. Злодей несколько раз ударил подчиненного ножом, причинив тяжкий вред здоровью.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга, подсудимый был признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Согласно версии следствия, вечером 24 сентября 2022 года фигурант дела из-за разногласий, а также на почве личных неприязненных отношений, находясь на улице Высокая в Лисьем Носу, где он возглавлял ремонтную бригаду, нанес рабочему три удара ножом.

Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение. Суд приговорил злоумышленника к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд приговорил к 9 годам колонии строго режима жителя Колпина за избиение жены бутылкой, повлекшее ее смерть.