На Верности петербуржец был вынужден бросить свое авто из-за напавших на него с пистолетом хулиганов

В Калининском районе Петербурга двое неизвестных хулиганов, не предъявляя какие-либо требования, начали стрелять из “травмата” по мужчине, сидевшему в своей машине. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 1 марта, в среду, в дежурную часть поступило сообщение от 29-летнего петербуржца, который сообщил, что на улице Верности двое неизвестных мужчин отобрали у него авто и стреляли из травматического пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка выяснили, что машину у заявителя не похитили. С его слов, к его автомобилю подошли двое незнакомцев. После чего один из них сел в салон авто, а второй начал стрелять в сторону потерпевшего из предположительно травматического пистолета.

Испугавшись, горожанин покинул авто и убежал, а злоумышленники скрылись.

Правоохранители приступили к розыску и задержанию подозреваемых.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кингисеппском районе Ленобласти задержали хулигана, который вместе с подельником избил мужчину на автомойке.