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В Выборге задержали нетрезвого пенсионера, пристававшего к прохожим с пистолетом

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В Выборгском районе Ленобласти нетрезвый пенсионер пугал местных жителей пистолетом. Нарушителя спокойствия задержали сотрудники Росгвардии.

Как передает Петроград.ру, 24 февраля, в половину девятого вечера на Батальонной улице в Выборге был замечен подозрительный мужчина, который вел себя агрессивно по отношению к прохожим. Обеспокоенные местные жители вызвали правоохранители.

Прибывший наряд Росгвардии задержал дебошира. Им оказался 68-летний пенсионер. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время досмотра у него нашли пистолет и два магазина с 11-ю патронами.

Известно, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и за угрозу убийством.

Пенсионера передали полиции, а пистолет был отправлен на экспертизу.

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