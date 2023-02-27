В Выборге задержали нетрезвого пенсионера, пристававшего к прохожим с пистолетом

В Выборгском районе Ленобласти нетрезвый пенсионер пугал местных жителей пистолетом. Нарушителя спокойствия задержали сотрудники Росгвардии.

Как передает Петроград.ру, 24 февраля, в половину девятого вечера на Батальонной улице в Выборге был замечен подозрительный мужчина, который вел себя агрессивно по отношению к прохожим. Обеспокоенные местные жители вызвали правоохранители.

Прибывший наряд Росгвардии задержал дебошира. Им оказался 68-летний пенсионер. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время досмотра у него нашли пистолет и два магазина с 11-ю патронами.

Известно, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и за угрозу убийством.

Пенсионера передали полиции, а пистолет был отправлен на экспертизу.