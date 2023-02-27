Задержан хулиган, начавший драку с подростком в ТРК “Галерея”

В Петербурге задержали молодого человека, который подозревается в хулиганских действиях по отношению к 15-летнему подростку, который был атакован группой неизвестных в ТРК “Галерея”. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 27 февраля, стало известно о задержании 17-летнего первокурсника одного из колледжей города на Неве. Согласно версии следствия, 26 февраля юноша вместе со сверстниками напал на 15-летнего школьника. Исходя из хулиганских побуждений, злоумышленники побили потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе СК Петербурга.

Пострадавший подросток позже самостоятельно обратился за медицинской помощью и после ее оказания, был отпущен домой в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители устанавливают все детали и обстоятельства инцидента и устанавливают личности соучастников. Ранее по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за нападения группы подростков на школьника в ТК "Галерея" полиция устроила массовые задержания.