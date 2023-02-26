В ТЦ "Галерея" полиция задержала более ста человек

В центре Петербурга в ТЦ “Галерея” прошли задержания более ста человек. Из-за этого торговый центр был на некоторое время закрыт на вход.

Днем, 26 февраля, в воскресенье, в торговом центре “Галерея” на Лиговском проспекте сотрудники полиции и ОМОНа провели задержание более ста человек. Об этом передает “МК в Питере”.

Что именно спровоцировало облаву, не уточняется. По предварительной информации правоохранители задерживали подростков. Группа несовершеннолетних напала на одного из сверстников в черной толстовке с изображения паука и принялись снимать с него кофту.

Из-за этого инцидента торговый центр был некоторое время закрыт на вход, однако с 17:20 он продолжает работу в штатном режиме.