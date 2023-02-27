В Петербурге задержали аспиранта, разбившего окна военкомата и испортившего стены здания надписями

В Петербурге ночью неизвестный вбил окна военкомата в Выборгском районе и оставил на стенах надписи. В тот же день был задержан 25-летний подозреваемый горожанин — аспирант одного из петербургских вузов.

Инцидент произошел ночью, 26 февраля. Сотрудника правопорядка, охранявшие здание военкомата Выборгского района, внезапно услышали звук биения стекла. Сделав обход, они обнаружили осколки стекла от разбитых окон, а также антивоенные надписи, оставленные на стенах первого этажа. Об этом пишет Neva.Today.

Вечером того же дня полиция обнаружила и задержала подозреваемого. Им оказался 25-летний аспирант одного из вузов Культурной столицы. В отношении молодого человека возбудили уголовные деле по статье 213 УК РФ (хулиганство) и статье 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что молодой человек хотел поджечь военкомат Фрунзенского района, но был задержан.