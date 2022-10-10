В Петербурге суд отправил под стражу желавшего спались военкомат мужчину

Фрунзенский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об заключении под стражу молодого человека, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 (приготовление к преступлению) и ч.1 ст.205 УК РФ (террористический акт).

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга, подозреваемый, испытывая недовольство к политической ситуации в стране, принял решение совершить террористический акт путем поджога военного комиссариата. Ночью 1 октября, придя к военкомату Фрунзенского района с двумя бутылками с горючей смесью, не смог осуществить задуманное, так как здания комиссариата охранялось нарядом Россгвардии.

Мужчина был задержан 9 октября. Свою вину признал. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 декабря.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд Приморского района отправил под стражу мигранта, оскарблявшего пассажиров в автобусе.