В Петербурге суд арестовал оскорбившего пассажиров автобуса мигранта

Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу мигранта, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения).

В воскресенье, 2 октября, обвиняемый, будучи пьяным, находясь в автобусе, осознавая публичный характер своих действий, начал унижать пассажиров по признаку расы, национальности и языка. Адресовал оскорбления находящейся в автобусе семье, заявляя о том, что любит “унижать русских”.

В среду, 5 октября, мужчине было предъявлено обвинение. Вину он свою признал и просил у суда домашний арест.

Суд утвердил ходатайство следствия и отправил мигранта в СИЗО до 3 декабря 2022 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция задержала мигранта, котрый пьяным, находясь в салоне автобуса, выражался нецензурно и оскорбительно по отношению к русским.