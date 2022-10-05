В Петербурге задержали мигранта за оскорбления в адрес русских

В Петербурге задержан гражданин ближнего зарубежья, Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в салоне автобуса завел нецензурный разговор о “русских и не русских”.

Как сообщает пресс-служба генерального управления МВД по Петербургу, 4 октября сотрудники правоохранительных органов заинтересовались видео, на котором мужчина нецензурно выражался и оскорблял русских. Выслушивать его мысли пришлось семейной паре с ребенком, которые и запечатлели его.

Заявлений об этом не поступало. Однако сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира. Им оказался 37-летний гражданин ближнего зарубежья, проживающий со своей матерью в Красногвардейском районе Петербурга. Он занимается частным ремонтом.

Следствие установило, что в июне этого года он уже попадал в полицию за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петроградском районе Петербурга произошло массовое отравление. В инфекционную больницу обратились 27 мигрантов.