В Петербурге 27 мигрантов попали в больницу с отравлением

В Петроградском районе Петербурга произошло массовое отравление. В инфекционную больницу обратились 27 мигрантов.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 3 октября, поступила информация о том, что из хостела на улица Адмирала Лазарева с 04:00 до 08:00 в клиническую инфекционную больницу обратилось несколько десятков пациентов с признаками кишечной инфекции. В удовлетворительном состоянии и состоянии средней тяжести были госпитализированы 27 трудовых мигрантов, работающие в Северной столице.

Причины такого происшествия не уточняются. Однако сотрудники Роспотребнадзора уже взяли пробы воды и пищи. Результаты ожидаются во вторник, 4 октября.

Ранее Санкт-Петербург сообщал о том, что в больнице Петроградского района Петербурга нашли школьника, который больше недели был в федеральном розыске.