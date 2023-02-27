Петербуржцу проломили голову и похитили на Дачном переулке из-за долга

В Кировском районе Петербурга двое мужчин избили и затолкали в багажник горожанина из-за денежного долга. Оба подозреваемых задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 26 февраля в 02:45 в дежурную часть поступил звонок от петербуржца, который сообщил, что его 29-летнему знакомому угрожают на Дачном переулке и он требует о помощи.

Прибывшие на место происшествия полицейские никого не обнаружили.

В ходе телефонного разговора сестра потерпевшего пояснила, что ее брата избил знакомый вместе с неизвестным мужчиной. После злоумышленники затолкали его в багажник иномарки. Дабы помочь родственнику женщина отдала злодеям 10 тысяч рублей, после чего ее брат был отпущен.

Спустя некоторое время правоохранители задержали подозреваемых, 31 и 37 лет. Оба задержанных ранее были судимы. Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (похищение человека).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице спустя почти 26 лет удалось раскрыть исчезновение бывшего депутата Госдумы Марка Горячева.