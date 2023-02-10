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В Санкт-Петербурге спустя более 25 лет раскрыли похищение и убийство депутата Марка Горячева

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© Фото: скриншот эфира "Час Пик" (1994)

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В Санкт-Петербурге практически спустя 26 лет удалось раскрыть загадочное исчезновение бывшего депутата Госдумы Марка Горячева. Выяснилось, что к делу причастен уже отбывающий наказание за два убийства 1993 года, известный в Бандитском Петербурге Владимир Кулибаба.

Как удалось узнать Санкт-Петербург.ру, Марк Горячев был похищен у Торжковского рынка еще 4 марта 1997 года. Следствие считает, что экс-депутат стал очередной жертвой бывшего главы Федерации вольной борьбы Культурной столицы Кулибабы, который попал за решетку в 2021 году.

Предполагается, что после похищение Горячева убили на даче в Ленинградской области, а труп скрыли в Финском заливе. Специалисты выяснили, что к убийству могли быть причастны шесть человек, но руководил всем Кулибаба.

Информацию о раскрытии преступления 26-летней давности официально подтвердили и в пресс-службе МВД России по СПБ и ЛО. 

Арест по делу о заказных убийствах бывшему президенту Федерации вольной борьбы Петербураг еще раньше был продлен до 6 апреля текущего года. Напомним, что Кулибабу задержали за убйство двоих мужчин, трупы которых нашли во дворе одного из домов по улице Фрунзе.

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