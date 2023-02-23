В Колпино задержали убившего собутыльника пенсионера

В Колпинском районе Петербурга задержали пенсионера, который подозревается в убийстве собутыльника, который был найден своим братом зарезанным.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 11 февраля в полицию обратился пенсионер, 1961 года рождения, который сообщил, что обнаружил труп своего 64-летнего брата в квартире в доме на улице Металлургов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В среду, 22 февраля, на улице Труда в городе Колпино сотрудниками уголовного розыска был задержан подозреваемый. Им оказался 65-летний пенсионер, который ночью 28 января, находясь в гостях, вступил в конфликт с хозяином квартиры, с которым распивал спиртное. В ходе ссоры задержанный нанес оппоненту ножевые раненния.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпинском районе пожилой петербуржец нашел своего брата убитым в его квартире.