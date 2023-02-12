В Колпино петербуржец нашел своего брата зарезанным в собственной квартире

В Колпинском районе Северной столицы мужчина приехал в гости к брату, но дверь никто не открыл. Найдя в гараже родственника ключи от квартиры, петербуржец попал внутрь и нашел брата заколотым ножом.

В субботу, 11 февраля, в полицию обратился 61-летний местный житель, заявивший, что нашел своего 64-летнего брата мертвым в его квартире на улице Металлургов. Об этом сообщает AllNW.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам правопорядка заявитель рассказал, что прибыл к квартире брата, но дверь ему никто не открыл. Мужчина отправился в гаражный кооператив, где брат оставлял свое авто, надеясь его найти там.

Попав в гараж, петербуржец нашел там ключи от квартиры родственника и, вернувшись назад и открыв дверь, обнаружил своего брата мертвым. На теле имелись множественные ножевые раны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 стати 105 УК РФ (убийство).