В Петербурге неизвестный унес мощи 13 святых из храма на Парашютной

В Приморском районе Петербурга неизвестный зашел в храм и похитил киот с мощами святых. На вора составлена ориентировка, его поисками занимаются правоохранители.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 22 февраля, в среду, в 12:56 в полицию обратилась свечница Храма святой Евгении, что находится на Парашютной улице. Женщина заявила, что неизвестный мужчина похитил мощи святого.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка выяснили, что неизвестный, путем свободного доступа, взял деревянный киот, в котором находились мощи 13 святых, после чего покинул церковь.

Было установлено, что вор направился в сторону улицы Парашютная. Согласно приметам, это мужчина 40-45 лет, среднего роста, худого телосложения, светлые короткие волосы. Был одет в красные штаны и красную куртку.

Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к розыску злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из дома в Парголово неизвестный воры вынесли украшений на сумму почти полмиллиона рублей.