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Из дома жительницы Парголово преступник вынес украшений почти на полмиллиона рублей

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© Фото: Pxhere

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Правоохранители Выборгского района Северной столицы разыскивают злоумышленников, которые вынесли из дома жительницы Парголово украшений на сумму почти полмиллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 27 января около половины шестого вечера в полицию обратилась 48-летняя жительница Парголово, работающая  руководителем управления Центра информационного обеспечения деятельности. Гражданка пояснила, что из ее дома пропали дорогие украшения.

Позже специалистам удалось установить, что примерно с 06:30 утра до 17:15 вечера 27 января неизвестные злоумышленники при помощи отжатия стеклопакета окна первого этажа проникли в огороженный одноэтажный дом и совершил хищение ювелирных изделий из золота. В списке пропавших вещей женщина упомянула кольцо с бриллиантом и сапфирами, 12 других колец, два браслета, кулон, крестик, серьги, а также часы "Кельвин Кляйн". Кроме этого преступники забрали у пострадавшей жилетку, после чего с места преступления скрылись.

В общей сложности материальный ущерб составил 462 500 рублей. 

Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует, однако имеется охранная сигнализация, которая не была активна на момент кражи.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Злоумышленников разыскивают.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор мужчине, который, находясь в ресторане, украл пакет с практически миллионом рублей. 

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