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На Народной пьяный велосипедист сломал зеркало автомобиля и избил его владелицу

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© Фото: unsplah

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В Невском районе Петербурга нетрезвый рецидивист на велосипеде сшиб боковое зеркало иномарки, на что водитель авто сделала замечание, которое не понравилось велосипедисту, и он решил ответить кулаками.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 22 февраля, в 19:27 в дежурную часть поступило сообщение от петербурженки, 1981 года рождения, о том, что между домами 10 и 12 по Народной улице, неизвестный избил ее ногами по голове и сломал зеркало на ее машине, после чего уехал на велосипеде.

Потерпевшая была госпитализирован с травмами головы в медучреждение. В тот же день по “горячим следам” у дома 12 по Народной улице правоохранители задержали ранее судимого 38-летнего нетрезвого мужчину.

Выяснилось, что проезжая на велосипеде мимо авто потерпевшей, он сломал боковое зеркало, на что автоледи сделала мужчине замечание. После этого злоумышленник напал на женщину и принялся ее бить.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в отношении 28-летниего жителя Кемеровской области возбудили уголовное дело после того, как он подрался с полицейским рядом со станцией метро "Сенная площадь".

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