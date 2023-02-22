Переехавшая несколько раз по пьяни коллегу петербурженка получила условный срок

Ленинский райсуд вынес приговор петербурженке, которая после распития спиртных напитков два раза проехалась колесами своего авто по своему коллеге, который в результате умер. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом “а” частью 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города на Неве, ночью 5 сентября 2021 года подсудимая распивала спиртное с коллегами, в числе которых был потерпевший, в здании на Пионерской площади. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, вместе с потерпевшим, горожанка отправилась к месту парковки своей машины.

Фигурантка села за руль, а ее спутник лег на землю перед автомобилем. Не отдавая адекватную оценку своим действиям и окружающей обстановке, в силу опьянения, женщина завела мотор и начала движение, переехав передними, а затем и задними, колесами лежавшего на ее пути коллегу.

Затем подсудимая сдала назад, переехав мужчину еще раз. А затем, снова поехав вперед, совершила еще один наезд на потерпевшего, который в последствии скончался в медучреждении от полученных травм.

Подсудимая познала свою вину и возместила ущерб. Суд приговорил ее к пяти годам условного срока и на три года лишил права управления транспортным средством.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд вынес приговор в отношении мужчины, который обокрал квартиру, забравшись в нее через балкон.