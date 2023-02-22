На Ново-Александровской петербуржец задержал пытавшегося своровать его авто угонщика

В Невском районе Петербурга автомобилист увидел, что его машину пытается угнать злоумышленник, после чего собственноручно задержал вора, а затем передал его сотрудникам правопорядка.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, во вторник, 21 февраля, в полицию поступило сообщение о том, что на Ново-Александровской улице удерживается мужчина, который вскрыл авто.

Было установлено, что возле дома 19 по Ново-Александровской улице собственник автомобиля марки Нyundai Рolysad задержал 44-летнего угонщика-рецидивиста, а затем передал его наряду полиции.

У автовора изъяли устройство подавления сигнала. Решается вопрос о возбуждении головного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Пушкинском районе молодой человек попал в ДТП на угнаном каршеринге, после чего бросил авто и скрылся с места аварии.