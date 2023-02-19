В Петербурге задержали злоумышленника, избившего мужчину в собственной квартире и забравшего у него мобильник

В Выборгском районе в квартиру петербуржца ворвался неизвестный, который избил мужчину и отнял мобильный телефон. Позже злодея задержали, однако телефон он уже, очевидно, успел “пристроить”.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 февраля вечером в полицию обратился мужчина, 1990 года рождения, который сообщил, что к нему в квартиру в доме на Луначарском проспекте ворвался незнакомец, который избил заявителя и похитил телефон, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В субботу, 18 февраля сотрудники правопорядка задержали в квартире дома н улице Кузнецова мужчину, 1979 года рождения, подозреваемого в совершении преступления.

При обыске была найдена только сим-карта, которая принадлежит потерпевшему.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе неизвестные избили и обокрали автомобилиста, который согласился их подвезти.