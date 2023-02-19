На Будапештской улице обнаружили на детской площадке труп петербуржца

Во Фрунзенском районе Петербурга ранним утром местные жители заметили бездыханное тело мужчины, лежащего во дворе на детской площадке.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 18 февраля, в субботу, в дежурную часть поступило сообщение о том, что возле дома 3 на Будапештской улице, во дворе на детской площадке, лежит труп.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что на детской площадке по указанному адресу с травмой головы обнаружен труп мужчины, 1973 года рождения.

Тело было направлено в морг для установления причин смерти. По данному факту проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Всеволожском районе Ленинградской области в лесу нашли обглоданный животными труп женщины.