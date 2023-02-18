На Новоорловской задержали объявленного в розыск вора из Магадана

В Приморском районе Петербурга полиция задержала вора из Магадана, который находился в розыске. Теперь мужчина вернется на родину для дальнейших разбирательств.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 февраля в половину девятого вечера на Новоорловской улицие наряд полиции задержал жителя Магадана, 1990 года рождения.

Задержанный находился в федеральном розыске за совершение преступления на территории своей области по статье 158 УК РФ (кража).

Установлено, что злодей незаконно проник в магазин автотоваров и похитил оттуда 165 тысяч рублей.

В настоящий момент иногородний мужчина арестован. Решается вопрос о передаче ее инициатору розыска.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе Петербурга задержали находящуюся в розыске иногороднюю мошенницу, которая присвоила себе чужие деньги.