На Наставников задержали объявленную в розыск пермскую мошенницу

В Красногвардейском районе Петербурга задержали находящуюся в розыске иногороднюю мошенницу, которая присвоила себе чужие деньги.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 февраля в 13:00 сотрудники полиции задержали у дома 11 на проспекте Наставников 46-летнюю женщину, жительницу Пермской области. В отношении задержанной была возбуждена уголовное дело по статье 159 (мошенничество).

С 2017 по 2019 год злодейка путем обмана и злоупотреблением доверия присвоила себе 127 тысяч рублей, находясь на территории Пермского края.

Женщина заключена под стражу. Решается вопрос о передаче ее инициатору розыска.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге мошенница-экстрасенс взяла с пенсионерки 973 040 рублей за свои услуги.