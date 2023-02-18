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На Наставников задержали объявленную в розыск пермскую мошенницу

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© Фото: pxhere

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В Красногвардейском районе Петербурга задержали находящуюся в розыске иногороднюю мошенницу, которая присвоила себе чужие деньги.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 февраля в 13:00 сотрудники полиции задержали у дома 11 на проспекте Наставников 46-летнюю женщину, жительницу Пермской области. В отношении задержанной была возбуждена уголовное дело по статье 159 (мошенничество).

С 2017 по 2019 год злодейка путем обмана и злоупотреблением доверия присвоила себе 127 тысяч рублей, находясь на территории Пермского края.

Женщина заключена под стражу. Решается вопрос о передаче ее инициатору розыска.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге мошенница-экстрасенс взяла с пенсионерки 973 040 рублей за свои услуги.

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