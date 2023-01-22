Мошенница-экстрасенс взяла за услуги с петербургской пенсионерки почти миллион рублей

В Приморском районе Петербурга пожилая женщина решила попробовать альтернативную медицину и обратилась к экстрасенсу, которая оказалась аферисткой. Чародейка обманула старушку на крупную сумму денег.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 21 января, в полицию обратилась пенсионерка, 1947 года рождения, проживающая на проспекте Авиаконструкторов. Женщина заявила, что в период с 11 по 19 января она воспользовалась услугами экстрасенса по телефону. В результате чего, неизвестная под предлогом лечения убедила заявительницу перевести ей 973 040 рублей.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 части 3 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Мурино полиция задержала ранее судимого мужчину, который подозревается в мошенничестве по отноению к пенсионерке, которая стала жертвой обмана по схеме "родственник попал в ДТП".