В Мурино задержали обманувшего пенсионерку рецидивиста

В Петербурге задержали ранее судимого мужчину, которого подозревают в мошенничестве по отношению к пенсионерке.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 12 января в полицию обратилась пенсионерка, 1937 года рождения, с заявлением, что ей позвонил неизвестный и, представившись следователем, убедил передать деньги курьеру для не привлечения ее дочери к ответственности в ДТП.

Сумма ущерба составила 260 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 159 УК РФ (мошенничество).

В пятницу, 20 января, в 16:10 на улице Новая в городе Мурино сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 35-летнего мужчину.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Красносельском районе Санкт-Петербурга пенсионер перевел мошенникам более миллиона рублей.