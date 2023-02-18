На Юных Пионеров школьник переходил дорогу не по переходу и угодил под колеса иномарки

Как передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в субботу, 18 февраля, в час дня у дома 7 по улице Юных Пионеров водитель, 1989 года рождения, управляя иномаркой Volkswagen Polo, наехал на несовершеннолетнего, 2011 года рождения.

Мальчик переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ребенок получил травмы и состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в медучреждение.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все детали и обстоятельства ДТП. Проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга водитель KIA Rio сбил школьницу, которая была госпитализирована в состоянии клинической смерти.