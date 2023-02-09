Девятилетняя петербурженка оказалась в состоянии клинической смерти, попав под колеса KIA Rio

Накануне, восьмого февраля, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга KIA Rio практически отправил на тот свет девятилетнюю школьницу. Сейчас ребенок находится в больнице в состоянии клинической смерти.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, страшный инцидент произошел вечером в среду на перекрестке проспекта Энтузиастов и Наставников. Тогда 40-летний автомобилист, управляя KIA Rio, двигаясь по средней полосе, сбил третьеклассницу, переходившую проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Ребенка забрали в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Известно, что девочка была в темной одежде без светоотражающих элементов, взрослых в момент происшествия рядом не оказалось. Пострадавшую госпитализировали в состоянии клинической смерти.

Водитель за 2022 и 2023 годы привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД один раз по статье "Превышение установленной скорости".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге вынесли приговор автомобилисту, который сбил насмерть женщину на "зебре".