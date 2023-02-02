В Петербурге вынесли приговор автомобилисту, насмерть сбившего на "зебре" женщину

Смольный райсуд огласил приговор мужчине, который проехав на красный сбил петербурженку, которая в последствии умерла. Автомобилист был признан вмновным.

Подсудимый 12 сентября 2022 года управляя собственным автомобилем Ford, после остановки на перекрестке Потемкинской и Кирочной улицы, возобновил движение на красный свет светофора и, выехав на пешеходный переход сбил женщину. Переходившую по “зебре”.

В результате ДТП, потерпевшая получила тяжкий вред здоровью и скончалась в медучреждении.

Мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года условно и с запретом на право управления транспортным средством на два года. Также подсудимый должен будет выплатить 700 тысяч компенсации родственнику погибшей.

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