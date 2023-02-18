Следком заинтересовался ситуации с выселением 80-летнего блокадника

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав пожилого петербуржца, который более 50 лет не может получить комфортное жилье.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, в одном региональных из изданий корреспонденты опубликовали материал про 80-летнего петербуржца, пережившего блокаду Ленинграда.

Пожилой мужчина уже более полусотни лет продолжает проживать в деревянном домике на Васильевском острове. По мимо этого, горожанина дважды пытались выселить на улицу.

По данному факту проводится проверка. Как отметили в пресс-службе Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Северной столице предоставить доклад о результатах проверки и материале, опубликованном в СМИ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что особняк и котельная, входящие в "Кожевенный завод А. А. Парамонова", могут заинтересовать Следком после продажи их Setl Group.