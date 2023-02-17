Передача Кожевенного завода Setl Group может обеспечить работой градозащитников и Александра Бастрыкина

К особняку и котельной, входящих в "Кожевенный завод А. А. Парамонова", после их продажи Setl Group может возникнуть повышенное внимание градозащитников и Следственного комитета России.

Новость о продаже "Кожевенный завод А. А. Парамонова" Setl Group распространилась накануне. Об этом сообщил сам застройщик и отметил, что после приобретения объекта на нем будут проведены работы, подразумевающие переделку некоторых элементов под "современные нужды". К сожалению, по опыту градозащитников города, часть исторических зданий, оказываясь в руках крупных застройщиков, сильно страдает. Об этом напомнила Neva.Today.

Например, есть Дом Лапина на углу Рижского проспекта и переулка Лодыгина в Петербурге. Этим историческим объектом в последствии заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Тогда, несмотря на внимание следователей и борьбу градозащитников, здание, которое также выкупил Setl Group, попало под реальную угрозу сноса. Застройщик отстоял свою позицию в суде и получил разрешение на демонтаж объекта под новый ЖК.

Деятельность комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников и истории и культуры в Петербурге неоднократно подвергалась критике со стороны градозащитников. Сейчас во главе ведомства находится Сергей Макаров. Так, в помещениях КГИОП уже проводились обыски по делу о превышении полномочий.

Возвращаясь к особняку Парамонова стоит отметить, что сейчас в здания возможно свободно попасть, в том числе и бездомным. Градозащитник Дмитрий Литвинов в беседе с изданием заметил, что Setl Group еще в начале прошлого года распространял информацию о вероятной реставрации объекта, однако особняк пока продолжает ветшать и разрушаться.

Градозащитники задаются вопросом, будет ли застройщик что-то предпринимать, чтобы сохранить исторические интерьеры. Кроме того, не менее тревожно обстоят дела со зданиями, которые находятся рядом с заводом, но не считаются историческими охраняемыми объектами.