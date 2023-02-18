Лжеэлектрик обманул на деньги пенсионерку, под предлогом замены розетки

В Московском районе Петербурга мошенник-рецидивист, под видом электрика наведался к пенсионерке и стряс с нее деньги за липовый ремонт.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 16 февраля в полицию обратилась 75-летняя пенсионерка, проживающая на Витебском проспекте. Она заявила, что ей позвонил неизвестный предложил бесплатно проверить электрооборудование в квартире. Придя к старушке, мастер сообщил, что необходимо заменить розетку. За ремонт лжеэлектрик взял с петербурженки девять тысяч рублей.

Правоохранители изъяли видео наблюдение и по нему установили личность мошенника. Им оказался 27-летний ранее судимый гражданин. Его ищет полиция.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе задержали мошенника, взявшего у пенсионерки 560 тысяч рублей и пять тысяч долларов.