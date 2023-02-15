На Ильюшина задержали мошенника, взявшего у пенсионерки 650 тысяч рублей и 5 тысяч долларов

В Приморском районе Петербурга сотрудники полиции арестовали мужчину, которого подозревают в мошенничестве по отношению к пожилой местной жительнице

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 3 февраля в полицию позвонила пенсионерка, 1936 года рождения, которая сообщила, что стала жертвой мошеннического обмана по схеме “родственник попал в ДТП”. В итоге, введенная в заблуждение потерпевшая, отдала курьеру 560 тысяч рублей и пять тысяч долларов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Во вторник, 14 февраля, на улице Ильюшина правоохранителями был задержан 27-летний подозреваемый.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе пенсионер поверил аферисту и, под предлогом вложений в инвестиции, перевел 3 252 000 рублей.