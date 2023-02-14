В Петербурге пенсионер хотел заработать на инвестициях и лишился более трех миллионов рублей

В Приморском районе Северной столицы пожилой местный житель познакомился с неизвестным в Интернете, который убедил его в целях легкого заработка перевести более трех миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 13 февраля, в полицию обратился 76-летний пенсионер, проживающий на набережной Черной речки. Заявитель рассказал сотрудникам правопорядка, что в с 7 по 10 января в Сети познакомился с неизвестным мужчиной, который предложил заработать на инвестициях.

После этого потерпевший перевел 3 252 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировский районе города пожилая учительница отдала мошенникам три миллиона рублей.