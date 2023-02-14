В торговом центре на Коллонтай женщина накинулась с кулаками на школьника

В Невском районе Петербурга в одном из ТРК произошел конфликт между местной жительницей и несовершеннолетним школьником, который был побит женщиной. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, происшествие случилось 12 февраля в детской зоне одного из торговых центров на улице Коллонтай. Согласно предварительной информации, женщина нанесла удары по лицу несовершеннолетнему в ходе конфликта.

По данному факту будет проведена проверка.

Также 78.ru пишет, что горожанка агрессивно себя повела по отношению к школьнику после того, как ее сын пожаловался на него. В результате у пострадавшего диагностировали ушиб мягких тканей лица.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге было возбуждено уголовное дело после попавшего на видео буллинга над школьником-инвалидом.