После публикации видео с буллингом школьника-инвалида возбудили уголовное дело

В Петербурге возбудили уголовное дело после публикации в Сети видео, на котором подростки в одной из школ Петроградского рациона глумятся над мальчиком-инвалидом.

Инцидент произошел 25 января. Двое подростков, 2005 и 2007 годов рождения, находясь в школе стали приставать к школьнику с протезами вместо ног. Свои действия несовершеннолетние снимали на камеру. Позже запись попала в Интернет и получила широкое распространение, став предметом обсуждения. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статье 213 (хулиганство). Об этом сообщают в пресс-службе Следкома.

Следователям предстоит разобраться в мотивах поведения школьников, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц школы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге мужчине, подозреваемого в домогательствах к 15-летней девочки-инвалиду, выдвенули обвинение.