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В Петербурге был задержан пьяный рецидивист за рулем похищенного у отчима автомобиля

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В Красногвардейском районе Северной столицы молодой рецидивист решил одолжить у отчима авто, не спросив разрешения. В результате угонщик был задержан спустя сутки.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье вечером, 12 февраля, в полицию обратился мужчина, 1987 года рождения, который сообщил, что его 21-летний пасынок совершил хищение иномарки Renault Logan от дома на Стасовой улице.

На следующий день, 13 февраля, сотрудники ДПС остановили похищенный автомобиль на проспекте Маршала Блюхера. Угонщик был задержан. При нем не было документов на авто, также он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что задержанный ранее уже имел проблемы с законом и был неоднократно судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в  Колпинском районе Петербурга задержали злоумышленника, угнавшего авто автосервиса.

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