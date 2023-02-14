На Васильевском острове рецидивист более шести часов насиловал петербурженку

В Василеостровском районе Петербурга был задержан рецидивист, который на протяжении нескольких часов насиловал молодую девушку.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 12 февраля, в полицию обратилась 23-летняя девушка, которая заявила, что, находясь в квартире дома на Весельной улице, стала жертвой изнасилования. На протяжении нескольких часов, 04:00 до 10:30, малознакомый мужчина насиловал заявительницу и совершал действия сексуального характера.

Вечером того же дня на Среднегаванской был задержан 46-летний подозреваемый. Задержанный был ранее неоднократно судим.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ (изнасилование) и 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе задержали нелегала, изнасиловавшиго землячку.