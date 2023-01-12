В Выборгском районе за изнасилование задержали иностранца-нелегала

В Петербурге изнасиловали иностранку. Правоохранители подозревают соотечественника пострадавшей.

Инцидент произошел утром 11 января. Около девяти утра в полицию через экстренные службы поступило сообщение, что на улице Смолячкова злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера с применением силы против женщины, которая является знакомой звонившего.

На место прибыли правоохранители, которые у дома 14, корпус 4 по улице Смолячкова в Выборгском районе "по горячим следам" задержали 22-летнего гражданина Узбекистана. Как стало известно Санкт-Петербург.ру, молодой человек находится в стране нелегально.

По версии следствия, около шести часов утра 11 января мигрант изнасиловал 31-летнюю гражданку Узбекистана, которая также находится в России не легально.

В отношении задержанного молодого человека составили протокол по статье "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию", после чего его поместили в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в одном из баров Центрального района Санкт-Петербурга девушку изнасиловали в туалете. Иницдент произошел еще в ноябре прошлого года. В произошедшем разбиралась полиция.