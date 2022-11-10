В центре Петербурга девушка была изнасилована барменом в туалете бара

В Центральном районе Петербурга ночное посещение бара закончилась для девушки изнасилованием в туалете заведения.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 9 ноября, в полицию поступило заявление от 22-летней менеджера банка о том, что в период времени с 00:50 до 01:00 в туалете бара на улице Маяковского, малознакомый мужчина, который представился сотрудником заведения, совершил в отношении заявительницы половой акт с применением насилия.

Правоохранители проводят проверну по данному факту.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что сотрудники полиции задержали мужчину, который изнасиловал и ограбил женщину на скамейке в Некрасовском саду в Центральном районе Петербурга.